كأس زايد للأندية الأبطال: الهلال يحقق فوزاً صعباً على الأهلي

أحرز المهاجم جوناثان سوريانو هدف الفوز 1-0 للهلال السعودي على منافسه المحلي الأهلي، في ذهاب قبل نهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الأحد.

وبات الهلال، متصدر الدوري المحلي للمحترفين، بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل، للتأهل للمباراة النهائية بينما ينبغي على الأهلي الفوز بفارق هدفين في جدة.

وتوغل ياسر الشهراني من الناحية اليسرى لمرمى الأهلي وأرسل تمريرة عرضية إلى القائد محمد الشهلوب، الذي هيأ الكرة بشكل رائع للمهاجم الإسباني، ليستقبلها على صدره ويضعها في مرمى محمد العويس حارس الأهلي في الدقيقة 49.

Advertisements

وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عندما راوغ الشلهوب الحارس العويس، لتصل الكرة إلى سالم الدوسري، الذي سددها في القائم الأيمن لمرمى الأهلي من مدى قريب.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للأهلي قبل النهاية بعشر دقائق، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ليتأكد أن الكرة لم تلمس يد محمد البريك داخل المنطقة.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تدخل الشهراني ضد البديل حسين المقهوي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.