ايفرتون يسقط تشيلسي بثنائية

على ملعب “غوديسون بارك”، فشل تشلسي في الصعود الى المركز الخامس على حساب مانشستر يونايتد وبفارق الاهداف عن ارسنال الرابع بخسارته امام ايفرتون صفر-2.

وهي ثاني نتيجة سلبية تواليا لتشلسي في الدوري المحلي بعد انتزاعه التعادل 1-1 في الرمق الأخير ضد ولفرهامبتون الاسبوع الماضي على ملعبه “ستامفورد بريدج”، وقد تؤثر على حظوظه في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وتشهد المراكز الاوروبية المؤهلة الى دوري ابطال منافسة شرسة بين الرباعي توتنهام وارسنال ومانشستر يونايتد وتشلسي ولا يفصل بين الثالث والسادس سوى 4 نقاط.

وتسيد الفريق اللندني الشوط الاول لكن مهاجميه اضاعوا كما هائلا من الفرص.

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وظهر ايفرتون بصورة مغايرة تماما في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون اثر معممة داخل المنطقة وكرة مرتدة من الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا ليتابع الكرة برأسه داخل الشباك (49).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لايفرتون انبرى لها الايسلندي غيلفي سيغوردسون وصدها حارس تشلسي، لكن منفذ الركلة تابع الكرة المرتدة داخل الشباك مانحا التقدم لفريقه بهدفين نظيفين (72).

وحاول تشلسي الرد في ربع الساعة الأخير لكن دفاع وحارس ايفرتون جوردان بيكفورد وقفوا بالمرصاد لجميع محاولات الفريق اللندني.