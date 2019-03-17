نجح فريق نادي الزمالك في التأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب تعادله السلبي مع نصر حسين داي، بالجولة السادسة من دور المجموعة من البطولة.
شهدت بداية المباراة ضغطًا كبيرًأ من جانب فريق نصر حسين داي على دفاعات الزمالك من أجل التقدم.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما ارتفع رصيد نصر حسين داي إلى 8 نقاط في المركز الثالث ويفشل في التاهل لربع نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل سلبيا أمام مضيفه نصر حسين داي ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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