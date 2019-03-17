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شاهد.. ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة أمام ريال بيتيس

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تقدم فريق على نظيره ريال بيتيس بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن

منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من .

 

وسجل ليونيل هدف برشلونة

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في الدقيقة 16 عقب تنفيذه ركلة حرة مباشرة بشكل رائع في أقصي الزاوية اليسري لحارس ريال بيتيس الذي لم يستطع التصدي لها.

 

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شاهد الهدف..

 

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