شاهد.. ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة أمام ريال بيتيس

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمنمنافسات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإسباني.
وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونة
في الدقيقة 16 عقب تنفيذه ركلة حرة مباشرة بشكل رائع في أقصي الزاوية اليسري لحارس ريال بيتيس الذي لم يستطع التصدي لها.
شاهد الهدف..
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