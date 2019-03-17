إسماعيل يوسف: تأهل الزمالك كأول المجموعة أمر طبيعي وهدفنا التتويج باللقب

أكد أسماعيل يوسف ، عضو مجلس ادارة الزمالك ، والقائم بمهام أمين الصندوق ، أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم لدور الـ 8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ، جاء عن جدارة واستحقاق ، وأمر طبيعى أن نتربع على

قمة المجموعة ، في ظل الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريق ، وأنهم الأفضل في البطولة .

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك ، بأنه كانت لديه ثقة كاملة

في صعود الفارس الأبيض إلى دور ال 8 للكونفدرالية ، واستمرار المشوار الأفريقي ، مشيرا إلى أن هدفنا هو التتويج بلقب البطولة .

ووجه تيجانا ، شكره للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي ، على دعمه ومساندته للفريق، كما وجه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والجماهير ، على التأهل الأفريقي .