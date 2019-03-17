بالصور.. منتخب مصر يؤدي مرانه الأول استعدادا للنيجر

ادي المنتخب الوطني مرانه الاول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري.

انطلق المران في تمام الساعة السادسة والنصف بمشاركة 15 لاعبا بينما ادي اسلام جابر تدريبات تاهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي كما ادي ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت اشراف الكابتن احمد

ناجي.

واستمر المران قرابة الساعتين حرص خلاله افراد الجهاز الفني بقيادة اجيري علي تحفيز اللاعبين وظهر اللاعبون المنضمون حديثاً بحالة فنية عالية ووضح عليهم الجدية لإثبات جدارتهم . ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه الي غرفهم.

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