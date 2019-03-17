شاهد.. مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة، برشلونة ضد ريال بيتيس والتي ستقام في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد ضمن منافسات الجولة الــ28 من الدوري الإسباني.

وأعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه المواجهة ريال بيتس في المباراة التي تقام في العاشرة إلاربع مساء اليوم، ضمن منافسات

الجولة الــ28 من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : جيرارد بيكيه، سيرجيو روبرتو، لينجلت، جوردي ألبا.

خط الوسط : راكيتيتش، آرثر، فيدال، بوسكيتس.

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز.