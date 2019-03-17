وزير الرياضة يهنئ الأهلى والزمالك بعد التأهل لدور الثمانية فى "أبطال إفريقيا" و"الكونفدرالية"

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تأهل فريق النادى الأهلى لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على نادى شبيبه الساورة الجزائرة بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت أمس على إستاد برج العرب.

كما قدم الوزير التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بمناسبة تأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بمواصلة التفوق لقطبي الكرة المصرية فى الأدوار القادمة وإحراز لقبي البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور الجماهير المصرية في دعم ومؤازرة فريقي الأهلى والزمالك في مشوارهم الإفريقي، والحرص على تشجيعهم للفوز فى المباريات القادمة.

أقيمت أمس على إستاد برج العرب.كما قدم الوزير التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بمناسبة تأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بعد التعادل معفريق نصر حسين داى الجزائرى فى ختام مرحلة دور المجموعات للبطولة.وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بمواصلة التفوق لقطبي الكرة المصرية فى الأدوار القادمة وإحراز لقبي البطولة.وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور الجماهير المصرية في دعم ومؤازرة فريقي الأهلى والزمالك في مشوارهم الإفريقي، والحرص على تشجيعهم للفوز فى المباريات القادمة.

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