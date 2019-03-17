أمير مرتضى: الزمالك تأهل لربع نهائي الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق

وجه أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، الشكر للاعبي الفريق عقب نهاية مباراة نصر حسين داي الجزائري بالتعادل السلبي ، والتأهل لدور ال 8 للكونفدرالية الافريقية .
وأكد المشرف العام ، بأنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز على بطل الجزائر على ملعبه ووسط جماهيره ، مشيدا بالأداء الرجولي والقتالي على مدار شوطى اللقاء .
وأكد أمير مرتضى ، أن الفريق تأهل عن جدارة إلى دور ال 8 للكونفدرالية ، وأن المرحلة المقبلة أصعب ، وهدفنا هو التتويج بلقب الكونفدرالية .
وتأهل الزمالك إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .
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