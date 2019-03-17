بالصور.. نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

اسفرت نتائج اليوم الاول من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف المقامة بالحمام الاولمبي بنادي سموحة السكندري عن فوز نورا سامح بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر للسباحة بالزعانف المونو للمرحلة السنية 14و15 سنة، وحلت ندي مجدي لاعبة نادي الغابة في المركز الثاني وجميلة علي لاعبة نادي السويس ببورسعيد ثالثا.

وفي نفس السباق للمرحلة 16 و17 سنة فازت ندي وجية لاعبة نادي الرياضات البحرية بالميدالية الذهبية ، وحلت مايا هيثم لاعبة طلائع الجيش في المركز الثاني في حين حلت مريم ايهاب لاعبة نادي الرماية بالقاهرة في المركز الثالث، وفي المرحلة السنية 18و 19 سنة بنات فازت ياسمين نادر لاعبة نادي الرماية بالقاهرة بالمركز الاول لسباق 100 متر ، وحلت حنين وليد في المركز الثاني من نادي الاتحاد السكندري ، وحلت شيماء احمد لاعبة الاولمبي ثالثا.

وفي سباق 100 متر للمرحلة السنية14و 15 سنة اولاد ، فاز بالمركز الاول عمر امين من نادي السويس ببورسعيد ، وحل احمد تامر لاعب وادي دجلة في المركز الثاني، وحصل احمد مرسي لاعب نادي الرياضات البحرية علي المركز الثالث، وفي مرحلة 16 و17 سنة اولاد، فاز عمر علي لاعب نادي الرياضات البحرية بالمركز الاول وجاء مروان محمد لاعب الاسماعيلي ثانيا.

وحصل محمد ناجي لاعب نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية بالمركز الثالث، وفي مرحلة 18

و19 سنة فاز يوسف محمد بالمركز الاول وسيف الدين امين لاعب الغابة في المركز الثاني.

وجاء عمر شريف لاعب الاتحاد ثالثا . وفي سباق 100 متر بنات تحت 14 و 15سنة للسباحة بالزعانف المزدرجةفازت ملاك محمد لاعبة بنك اسكندرية بالمركز الاول وحصلت ملاك شريف من نادي الغابة علي المركز الثاني، ونورا سميح لاعبة دجلة ثالثا . وفي مرحلة 16 و17 سنة ، حصلت روضة نبيل لاعبة سموحة علي الميدالية الذهبيةوحصلت فاطمة ايمن لاعبة الاسماعيلي علي المركز الثاني ، ونور محمد لاعبة نادي ايكونوميك ريج علي المركز الثالث.

وفي مرحلة 18 و19 سنة فازت مريم جلال لاعبة نادي الغابة بالمركز الاول، وهالة احمد لاعبة سموحة بالمركز الثاني ،وسلمي حسن من نادي الرماية بالقاهرة علي البرونزية.

وفي مرحلة 14 و15 سنة اولاد للسباحة بالزعانف المزدوجة فاز عبد ابرحمن محسن لاعب نادس السويس ببورسعيد بالمركز الاول وادهم محمد من طلائع الجيش ثانيا واحمد ايهاب لاعب وادي دجلة ثالثا.

وفي مرحلة 16و 17 سنة اولاد فاز بالمركز الاول زياد محمد من نادي الرماية بالقاهرة بالمركز الاول ويوسف عبد الفتاح من نادي الغابة ثانيا.

يوسف محمود من طلائع الجيش ثالثا. في مرحلة 18و 19 سنة ، فاز بالمركز الاول زياد محمد ابو الحسن من نادي الرماية بالقاهرة وحصل علي المركز الثاني يوسف محمد من نادي سموحة وحل زميله محمد مصطفي ثالثا.

وفي سباق 800 متر للمرحلة السنية 14 و15 سنة بنات للسباحة بالزعانف المونو فازت سلمي محمد بالمركز الاول من نادي القناة وحلت ملك مجدي لاعبة طلائع الجيش في المركز الثاني وندي مجدي لاعبة الغابة ثالثا وفي نفس السباق لمرحلة 16 و17 سنة فازت جهاد جمعة لاعبة نادي ابوقير بالمركز الاول، وحصلت لوجي ياسر لاعبة سموحة علي المركز الثاني ، وجائت مريم ايهاب لاعبة نادي الرماية بالقاهرة في المركز الثالث.

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وفي المرحلة السنية 18 و19 سنة بنات من نفس السباق فازت مني وائل لاعبة الرماية بالقاهرة بالمركز الاول وحبت رحمة حسن لاعبة دجلة ثانيا وجائت فيناندو فيكتور لاعبة نادي ابو قير بالمركز الثالث.

واخيرا في سباق 800 متر اولاد للمرحلة السنية 14 و15 سنة للسباحة بالزعانف المونو فاز بالمركز الاول احمد مرسي لاعب نادي الرياضات البحرية ، وحل احمد تامر لاعب دجلة ثانيا وعمر امين لاعب نادي السويس ببورسعيد ثالثا ، وفي المرحلة السنية 16 و17 سنة اولاد فاز احمد حسين لاعب الرياضات البحرية بالمركز الاول وحل زميله عمر علي في المركز الثاني ، في حين حصل عبد الله ايمن لاعب نادي السويس ببورسعيد علي المركز الثاني.

وفي مرحلة 18 و19 سنة اولاد فاز يوسف محمد لاعب سموحة بالمركز الاول وحصل محمد شهدي لاعب المؤسسة العسكرية علي المركز الثاني كما حصل محمد عادل لاعب وادي دجلة علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.