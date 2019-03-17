شاهد.. إيفرتون يسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي أمام نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي إيفرتون ريتشارلسون في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني، ثم أضاف سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة 76.

بدأت المباراة بضغط مبكر من جانب تشيلسي إذ مع حلول الدقيقة السادسة وصلت الكرة إلى ماركوس ألونسو ظهير أيسر البلوز ثم مررها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى إيدين هازارد الذي بدوره سددها قوية لكن حارس مرمي إيفرتون تصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.

واصل البلوز ضغطه على الخصم وكاد أن يسجل

أول أهداف المباراة ولكن القائم الأيمن تصدي لتسديدة هازارد الصاروخية من خارج منطقة الجزاء لتنقذ إيفرتون من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 25 ظهر إيفرتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من جانب أندري جوميس تصدي لها حارس البلوز على مرحلتين.

ظل التعادل السلبي مسيطرا على أحداث الشوط الأول إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية النصف الأول من المباراة.

Advertisements

ومع بداية الشوط الثاني تغير أداء إيفرتون واستطاع أن يفك طلاسم المباراة في الدقيقة 49 بهدف جاء بعدما نفذت

ركلة ركنية قابلها لاعب إيفرتون برأسية مباغتة لكن كيبا نجح في التصدي لها لترتد إلى ريتشارلسون الذي سددها برأسية قوية داخل المرمي.

وفي الدقيقة 76 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إيفرتون بعدما عرقل ماركوس الونسو مهاجم إيفرتون، لينفذها سيجوردسون في الزاوية اليسري لكيبا حارس البلوز الذي استطاع أن يتصدي لها لكنها ارتدت للاعب مرة أخري وأسكنها الشباك يتقدم إيفرتون بثنائية قبل نهاية المباراة برع ساعة.

حاول لاعبو تشيلسي أن يتقلصو الفارق ومن ثم التعادل لكن تماسك مدافعي إيفرتون حال دون ذلك لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بفوز أصحاب الأرض بثناية نظيفة، ويواصل تشيلسي نزيفه للنقاط.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل إيفرتون المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :