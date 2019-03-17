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تشكيل برشلونة.. ميسي وسواريز في الهجوم أمام ريال بيتيس

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق تشكيل فريقه المواجهة ريال بيتس في المباراة التي تقام في العاشرة إلا

ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 من .

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : جيرارد بيكيه، سيرجيو روبرتو، لينجلت، جوردي ألبا.

خط الوسط : راكيتيتش، آرثر، فيدال، بوسكيتس.

خط الهجوم : ليونيل ، سواريز.

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