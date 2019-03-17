تشكيل برشلونة.. ميسي وسواريز في الهجوم أمام ريال بيتيس

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه المواجهة ريال بيتس في المباراة التي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 من ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ28 من الدوري الإسباني وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمي : تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع : جيرارد بيكيه، سيرجيو روبرتو، لينجلت، جوردي ألبا. خط الوسط : راكيتيتش، آرثر، فيدال، بوسكيتس. خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز.

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