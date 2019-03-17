بايرن ميونخ يضمد جراحه الأوروبية بسداسية محلية

واصل بايرن ميونخ تربعه على صدارة الدوري الألماني، اليوم الأحد، بعدما اكتسح ضيفه ماينز بسداسية نظيفة، على ملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة الـ26.



وجاءت الأهداف عن طريق، روبرت ليفاندوفسكي، خاميس رودريجيز "هاتريك"، كينجسلي كومان، ألفونسو ديفيز، في الدقائق (3، 33، 39، 51، 55، 70).



واستطاع بايرن رفع رصيده إلى النقطة 60، في الصدارة بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، الوصيف، بينما توقف ماينز عند 30 نقطة، في المركز الثالث عشر.



وتلقى البافاري دفعة معنوية بهذا الانتصار، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.



واستهل بايرن المباراة بضغط هجومي، أسفر عن هدف مبكر بعد مرور 3 دقائق، بعدما أرسل كينجسلي كومان عرضية قابلها روبرت ليفاندوفسكي، بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.



وتراجع البايرن بعد التقدم، حيث قام ماينز ببعض المحاولات.



وكاد جون فيليب ماتيتا أن يدرك التعادل، بعدما ارتكب مانويل نوير هفوة قاتلة، بتمرير الكرة بالخطأ في قدم المهاجم الفرنسي، حيث كادت أن تعبر إلى داخل الشباك، قبل أن يلحق بها الحارس.



وفي الدقيقة 33، نجح رودريجيز في تعزيز تقدم البافاري بهدف ثانٍ، بعدما تسلم تمريرة داخلة منطقة الجزاء، ليضعها بيسراه داخل الشباك.



وبعد مرور 5 دقائق، استطاع كينجسلي كومان أن يوقع على الهدف الثالث، بعدما تسلم تمريرة من تياجو ألكانتارا، ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، قبل أن يسدد بقوة في المرمى.



ومع بداية الشوط الثاني، كاد نيكلاس سولي، مدافع البايرن، أن يضع بصمته في اللقاء، بعدما سدد كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.



وواصل رودريجيز توهجه، بتسديدة يسارية صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن شباك الحارس مولر، ليتقدم البايرن بهدف رابع.



وفي الدقيقة 55، ضغط توماس مولر على دفاع الضيوف، لتصطدم الكرة بقدمه وتتهيأ لرودريجيز، الذي وضعها ساقطة من فوق حارس ماينز، محرزًا الهدف الثالث له، والخامس للبايرن.



واستطاع البديل، ألفونسو ديفيز، أن يوقع على هدفه الأول بقميص البافاري، بعدما تابع كرة ارتدت من دفاع ماينز، ليوجهها بيمناه إلى داخل الشباك، محرزًا الهدف السادس لأصحاب الأرض.



وتمكن لاعبو بايرن ميونخ من الحفاظ على هذه النتيجة، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز رجال المدرب نيكو كوفاتش (6-0).

المصدر: موقع كورة