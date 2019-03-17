تشيلسي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بخسارة امام إيفرتون



واصل فريق تشيلسي، الأحد، نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) للمباراة الثانية على التوالي.



وبعد التعادل مع وولفرهامبتون في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، خسر تشيلسي من مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، اليوم، في ختام مباريات الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة المحلية.



أحرز هدفي إيفرتون البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي والأيسلندي غيلفي سيغوردسون في الدقيقتين 49 و72.



بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى إيفرتون للمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.



ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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