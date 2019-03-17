رياضة | ميرتينز يعلق على مواجهة آرسنال في اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميرتينز يعلق على مواجهة آرسنال في اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البلجيكي دريس ميرتينز نجم نابولي عن سعادته بمواجهة آرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي وأكد أنه إذا لم يفوزوا عليهم فإنهم لا يستحقون الفوز باللقب.

وقال ميرتينز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :" سعداء بالقرعة ونعلم أن المباراة صعبة ولكن إن لم نفز بهذه المواجهة فذلك يعني أننا لا نستحق نيل اللقب".

وأضاف : " سبق ولعبنا ضد آرسنال لكن ذلك كان عندما كان رافا بينيتيز هو المدرب لكن الفريق تطور كثيراً عن ذلك الوقت، خسرنا بعض اللاعبين لكننا عوضناهم بآخرين واكتسبنا الخبرة ونحن أفضل الآن".

واختتم ميرتينز تصريحاته قائلاً : " قدمنا مباريات كبيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا خاصة أمام ليفربول وباريس سان جيرمان، لذلك يجب أن نؤمن بقدراتنا".