رياضة | 15 لاعبا في مران المنتخب استعدادا للنيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 لاعبا في مران المنتخب استعدادا للنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الوطني مرانه الأول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري.

انطلق المران في تمام الساعة السادسة والنصف بمشاركة 15 لاعبا بينما أدى إسلام جابر تدريبات تاهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي كما أدى ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت إشراف أحمد ناجي.

واستمر المران قرابة الساعتين حرص خلاله أفراد الجهاز الفني بقيادة أجيري علي تحفيز اللاعبين وظهر اللاعبون المنضمون حديثاً بحالة فنية عالية ووضح عليهم الجدية لإثبات جدارتهم .

ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه إلى غرفهم.