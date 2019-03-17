رياضة | ريال مدريد يقترب من التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق ريال مدريد الأسباني في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "آس" الأسبانية، أن انتر ميلان طلب 80 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب إلى الفريق الملكي.

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وتابعت، الشرط الجزائي في عقد إيكاردي يبلغ 110 مليون يورو، ومن المتوقع ارتفاع سعر اللاعب إذا دخلت عدة فرق بشكل رسمي للتعاقد معه.

وأتمت الصحيفة، كان من المقرر أن يجتمع مسئولي الفريق الملكي مع ممثلي انتر ميلان هذا الأسبوع، لكن قدوم الفرنسي زيدان تسبب في إلغاء الأجتماع.

ويأمل ريال مدريد في استغلال أزمة إيكاردي مع الفريق الإيطالي، بعد رفضه تجديد تعاقده وسحب شارة القيادة منه منذ شهر فبراير الماضي.