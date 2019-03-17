رياضة | فوساتي: الهلال ظهر بـ14 لاعبا داخل الملعب وهذا موقف السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوساتي: الهلال ظهر بـ14 لاعبا داخل الملعب وهذا موقف السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب نادي أهلي جدة، عن غضبه تجاه قرارات حكم مباراة الهلال والتي انتهت اليوم بهدف نظيف لصالح زعيم الرياض في ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال فوساتي عقب نهاية المباراة: "الأهلي لعب بـ11 لاعباً بينما الهلال لعب بـ14 لاعباً داخل الملعب، سعيد بأداء الفريق، اللاعبين قدموا مباراة تكتيكية على مستوى عال".

وتابع حديثه: "سيجري عمر السومة غدًا فحوصات طبية لتحديد اصابته بشكلٍ دقيق".

وفاز نادي الهلال على غريمه أهلي جدة بهدف نظيف وستكون مباراة الإياب بين الطرفين يوم 15 أبريل القادم على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة.