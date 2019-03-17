رياضة | رودريجيز يحرز ثاني هاتريك في مسيرته مع الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجيز يحرز ثاني هاتريك في مسيرته مع الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الكولومبي جيمس رودريجيز نجم نادي بايرن ميونيخ فريق للفوز على منافسه ماينز بسداسية نظيفة وذلك في إطار منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا".

وسجل جيمس رودريجيز أول هاتريك له مع بايرن ميونخ في جميع البطولات، كما يعد الهاتريك الثاني له في مسيرته مع الأندية بعد تسجيله لهاتريك مع بورتو ضد فيتوريا جيماريس في 2011.

وجاءت ثلاثية جيمس رودريجيز في شباك ماينز خلال الدقائق التالية؛ "33 و51 و55".

بهذه النتيجة؛ رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 60، ليواصل احتلال صدارة البوندسليجا بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، بينما توقف ماينز عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.