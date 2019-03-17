رياضة | باريس سان جيرمان يوقف تجديد عقود 4 نجوم .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوقف تجديد عقود 4 نجوم .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي بات مطالباً بالاستغناء عن 4 لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان جمدت تجديد عقود كلا من بوفون وتياجو سيلفا وداني ألفيس وإدينسون كافاني بعد الخورج من دوري أبطال أوروبا على يد مانسشتر يونايتد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المفاوضات كانت قد أحرزت تقدمًا جيدًا ولكن تم التراجع عن فكرة التجديد لأي لاعب من النجوم الأربعة الكبار السابق ذكرهم.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي صنع ريمونتادا تاريخية بفوزه على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة في دور الـ16 بدوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء ليتأهل للدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.