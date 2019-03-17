رياضة | فيتشينو يشعل ديربي الغضب ويسجل هدف التقدم لإنتر في مرمى ميلان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتشينو يشعل ديربي الغضب ويسجل هدف التقدم لإنتر في مرمى ميلان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني إسبانيول 0 x

17:15 1 إشبيلية فالنسيا 0 x

19:30 0 خيتافي فياريال 0 x

19:30 1 رايو فاليكانو ريال بيتيس 0 x

21:45 0 برشلونة الدوري الإيطالي جنوى 2 x

13:00 0 يوفنتوس نابولي 4 x

19:00 2 أودينيزي ميلان 0 x

21:30 1 انتر ميلان الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام 1 x

16:15 2 ليفربول إيفرتون 2 x

18:30 0 تشيلسي الدوري الألماني باير ليفركوزن 1 x

14:30 3 فيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت 1 x

16:30 0 نورنبيرج بايرن ميونيخ 6 x

19:00 0 ماينز 05 Advertisements كأس زايد للأندية الأبطال الهلال 1 x

17:45 0 الأهلي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019 حسنية أكادير - المغرب 1 x

15:00 0 نهضة بركان - المغرب أوثو دويو - الكونجو 1 x

15:00 4 الرجاء الرياضي - المغرب النجم الساحلي - تونس 1 x

15:00 0 ساليتاس - بوركينا فاسو إينوجو رينجرز - نيجيريا 0 x

15:00 1 الصفاقسي - تونس جور ماهيا - كينيا 1 x

18:00 0 بيترو أتلتيكو - أنجولا نصر حسين داي 0 x

18:00 0 الزمالك زيسكو يونايتد - زامبيا 2 x

18:00 1 أشانتي كوتوكو - غانا الهلال - السودان 4 x

18:00 1 نكانا - زامبيا الدوري الفرنسي ليون 3 x

15:30 2 مونبلييه باريس سان جيرمان 0 x

22:00 0 مارسيليا الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري 1 x

18:02 1 حرس الحدود

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