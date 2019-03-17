رياضة | ضربة قوية للزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب الثنائي فرجاني ساسي وحميد أحداد لاعبا الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة بالكونفدرالية في إطار ذهاب دور الـ8. وحصل الثنائي على الانذار الثاني في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة. وكان فرجاني ساسي قد حصل على الانذار الأول في مباراة بتروأتليتكو فيما حصل أحداد على انذاره الأول في مباراة اتحاد طنجة.

وقرر أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية بالدولار للاعبين بعد التأهل لدور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري سلبيا في ختام دور المجموعات.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .

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وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك ومضيفه نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما ، عصر اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد بطل الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثالث ويودع الكونفدرالية رسمياً.

وصعد فريق جورماهيا الكيني برفقة الزمالك إلى دور الثمانية بالكونفدرالية بعد الفوز على فريق بتروأتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف برصيد 9 نقاط أيضاً في المركز الثاني.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك: