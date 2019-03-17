رياضة | ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته الصيفية.. نجم البريميرليج وقع بالفعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته الصيفية.. نجم البريميرليج وقع بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد يقترب من إرتداء قميص ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الذي ظل يعاني هذا الموسم عقب رحيل كريستيانو رونالدو.

وقال الصحفي الاسباني داني بينافيدس، مدير مجلة مدريديستا ريال، إن نادي ريال مدريد أكد للمدرب زيدان أن هازارد تم التوقيع معه بالفعل وهناك بالفعل اتفاقيه، سيكون من خلالها النجم البلجيكي هازارد في مدريد في يوم 30 يونيو، ويعد قدومه كان حاسماً في قرار زيدان.

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من ناحيه أخرى، ذكر "بينافيدس" أن زيدان يريد استمرار مارسيلو ومنعه من الذهاب إلى يوفنتوس للانضمام إلى كريستيانو رونالدو لاعب الملكي السابق.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي ريال مدريد قد قامت بإقالة المدرب سانتياجو سولاري وتعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدلاً منه لأجل عودة الاستقرار في صفوف المدريديستا مجدداً.