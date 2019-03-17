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رياضة | أهداف مباراة - إيفرتون 2 × 0 تشيلسي

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إسبانيول

0

x
17:15

1

إشبيلية

فالنسيا

0

x
19:30

0

خيتافي

فياريال

0

x
19:30

1

رايو فاليكانو

ريال بيتيس

0

x
21:45

0

جنوى

2

x
13:00

0

يوفنتوس

نابولي

4

x
19:00

2

أودينيزي

ميلان

0

x
21:30

1

انتر ميلان

الممتاز

فولهام

1

x
16:15

2

إيفرتون

2

x
18:30

0

تشيلسي

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

1

x
14:30

3

فيردر بريمن

آينتراخت فرانكفورت

1

x
16:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

6

x
19:00

0

ماينز 05

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كأس زايد للأندية الأبطال

الهلال

1

x
17:45

0

الأهلي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019

حسنية أكادير - المغرب

1

x
15:00

0

نهضة بركان - المغرب

أوثو دويو - الكونجو

1

x
15:00

4

الرجاء الرياضي - المغرب

النجم الساحلي - تونس

1

x
15:00

0

ساليتاس - بوركينا فاسو

إينوجو رينجرز - نيجيريا

0

x
15:00

1

الصفاقسي - تونس

جور ماهيا - كينيا

1

x
18:00

0

بيترو أتلتيكو - أنجولا

نصر حسين داي

0

x
18:00

0

الزمالك

زيسكو يونايتد - زامبيا

2

x
18:00

1

أشانتي كوتوكو - غانا

الهلال - السودان

4

x
18:00

1

نكانا - زامبيا

الدوري الفرنسي

ليون

3

x
15:30

2

مونبلييه

باريس سان جيرمان

0

x
22:00

0

مارسيليا

الممتاز

الاتحاد السكندري

1

x
18:02

1

حرس الحدود

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