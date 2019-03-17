رياضة | أهداف مباراة - إيفرتون 2 × 0 تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إيفرتون 2 × 0 تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إسبانيول
0
x
17:15
1
إشبيلية
فالنسيا
0
x
19:30
0
خيتافي
فياريال
0
x
19:30
1
رايو فاليكانو
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
جنوى
2
x
13:00
0
يوفنتوس
نابولي
4
x
19:00
2
أودينيزي
ميلان
0
x
21:30
1
انتر ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
16:15
2
إيفرتون
2
x
18:30
0
تشيلسي
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
1
x
14:30
3
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
1
x
16:30
0
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
6
x
19:00
0
ماينز 05
كأس زايد للأندية الأبطال
الهلال
1
x
17:45
0
الأهلي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019
حسنية أكادير - المغرب
1
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
أوثو دويو - الكونجو
1
x
15:00
4
الرجاء الرياضي - المغرب
النجم الساحلي - تونس
1
x
15:00
0
ساليتاس - بوركينا فاسو
إينوجو رينجرز - نيجيريا
0
x
15:00
1
الصفاقسي - تونس
جور ماهيا - كينيا
1
x
18:00
0
بيترو أتلتيكو - أنجولا
نصر حسين داي
0
x
18:00
0
الزمالك
زيسكو يونايتد - زامبيا
2
x
18:00
1
أشانتي كوتوكو - غانا
الهلال - السودان
4
x
18:00
1
نكانا - زامبيا
الدوري الفرنسي
ليون
3
x
15:30
2
مونبلييه
باريس سان جيرمان
0
x
22:00
0
مارسيليا
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
18:02
1
حرس الحدود