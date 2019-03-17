رياضة | أمير مرتضى: الزمالك فرط في الفوز على نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الزمالك فرط في الفوز على نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق عقب نهاية مباراة نصر حسين داي الجزائري بالتعادل السلبي ، والتأهل لدور ال 8 للكونفدرالية الافريقية .

وأكد المشرف العام للزمالك ، بأنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز على بطل الجزائر على ملعبه ووسط جماهيره ، مشيدا بالاداء الرجولي والقتالي على مدار شوطى اللقاء .

وأكد أمير مرتضى، أن الفريق تأهل عن جدارة الى دور ال 8 للكونفدرالية ، وأن المرحلة مقبلة أصعب ، وهدفنا هو التتويج بلقب الكونفدرالية .

وتأهل الزمالك الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .