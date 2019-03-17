رياضة | رئيس الهلال: فزنا بالشوط الأول فقط وقدمنا أداءاً ممتعاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهلال: فزنا بالشوط الأول فقط وقدمنا أداءاً ممتعاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على قوة أداء فريقه في المباراة التي جمعته مع الأهلي اليوم الأحد بذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وفاز الهلال على أهلي جدة بهدف نظيف مساء اليوم في اللقاء الذي جمعهنا على ملعب جامعة الملك سعود بذهاب دور نصف نهائي البطولة.

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وقال بن فيصل عقب نهاية المباؤاة في تصريحات تلفزيونية: "هذا شوط أول ولازال أمامنا شوط ثاني أمام فريق بحجم النادي الأهلي وكل عناصر نادي الهلال مؤثرة".

وتابع: "اليوم جحفلي لعب في مركز المحور وكان مؤثر تماماً، وكل المجموعة مستواه جيد واللاعبين جميعاً مؤثرين، وكرة الفريق اختلفت عن بداية الموسم والأداء أصبح ممتعاً".