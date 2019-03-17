رياضة | سوريانو: واجبي منح جماهير الهلال الفرح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريانو: واجبي منح جماهير الهلال الفرح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاسباني جوناثان سوريانو لاعب نادي الهلال السعودي، على صعوبة المباراة التي جمعت فريقه أمام أهلي جدة في نصف نهائي كأس زايد للأندية، مساء اليوم الأحد.

وفاز الهلال على الأهلي بهدف نظيف سجله سوريانو من تمريرة مساعدة جاءته بقدم المتألق محمد الشلهوب في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

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وقال سوريانو عقب نهاية المباراة: "مهمتي منح جماهير الهلال الفرح والمباراة كانت صعبة ولكن حققنا الفوز في الأخير".

وتابع: "المركز الذي ألعب فيه يحتم عليا تسجيل أهداف وسأعود لمستوايا وأقدم أفضل ما لدي".

ويذكر فأن مباراة الإياب بين الطرفين ستكون على ملعب الملك عبدالله الدولي معقل الأهلي يوم 15 الشهر القادم.