رياضة | مدرب نصر حسين داي: الزمالك فريق بطولات وتأهل عن جدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نصر حسين داي: الزمالك فريق بطولات وتأهل عن جدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، خلال المؤتمر الصحفي، على توجيه التهنئة لفريق الزمالك على التأهل لدور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

وأشاد المدير الفني لبطل الجزائر، بلاعبي الزمالك، وقدراتهم وإمكانياتهم الفنية، مشيرا أن الزمالك فريق منظم وكبير ومعتاد على تحقيق البطولات والألقاب .

وأضاف مدرب نصر حسين داي، أن الزمالك استحق عن جدارة التأهل لدور ال 8 للكونفدرالية الافريقية .

وتأهل الزمالك إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .