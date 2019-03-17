اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر تابع لايف الاسطورة barcelona messi يلا شوت

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : خالد الحدي

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الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية

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