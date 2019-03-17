اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلانو بث مباشر اليوم لايف HD بث مباشر ميلان وانتر ميلان بث مباشر (ديربي الأعداء)

نقدم لكم متابعة مباشرة لديربي الغضب، الذي يجمع بين ميلان وإنتر ميلان، في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي يقام على ملعب سان سيرو.

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يحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو، برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن جاره اللدود إنتر، الذي يأتي في المركز الرابع.