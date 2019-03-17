اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس | كورة اونلاين

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يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بإقليم الأندلس على الأراضي الإسبانية، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكتالوني، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق برشلونة أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ريال بيتيس، حيث يواجه فريق برشلونة في المباراة الأولى ضيفه فريق إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني.

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وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق فياريال في بطولة الدوري الإسباني، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق برشلونة وبين مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق برشلونة في هذه المباراة على النحو التالي: تير شتيغن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق ريال بيتيس طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الأندلسي، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ريال بيتيس إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق برشلونة مع مضيفه فريق ريال بيتيس في يوم الأحد عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق خالد الحدي، وذلك تحديداً في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وأيضاً في تمام الساعة 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 23:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.