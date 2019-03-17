اونلاين | تابع الاسطورة بث مباشر مباراة اسي ميلان وانتر ميلان اليوم 2019-3-17 يلا شوت مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر

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أعلن إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنتر ميلان، في ديربي الغضب، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإيطالي.

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ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، أما إنتر ميلان يأتي رابعًا برصيد 50 نقطة.

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وجاءت قائمة ميلان كالتالي: أنطونيو دوناروما، جيجي دوناروما، بيبي رينا، أباتي، ديفيد كالابريا، ماتيا كالدارا، كونتي، دييجو لاكسالت، موساكيو، رودريجيز، رومانيولي، زاباتا، باكايوكو، بيرتولاتشي، لوكاس بيليا، كيسي، لوكاس باكيتا، بوريني، كالهانجولو، كاستييخو، باتريك كوتروني، كريستوف بيونتيك، سوسو



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