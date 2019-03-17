اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت توداي شاهد بث مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر شغال بدون تقطيع

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لا يتبقي سواء ساعة وحيدة علي بداية اللقاء الناري الذي يجمع بين برشلونة و ريال بيتس وسوف نتابع معكم ال 90 دقيقة الخاصة بهذة المباراة لحظة بلحظة كما انة في حالة حدوث خطاء اثناء متابعة المباراة ما عليك سواء ترك تعليق وسوف يقوم فريق العمل بتعديل القناة الناقلة في اسرع وقت ممكن.

دقائق قليلة وتبدء احداث الشوط الاول من مباراة البرشا الذي يدخل هذة المباراة وهو يأمل في تزويد عدد النقاط الخاصة به في الدوري وذلك بعد ان احتسم الدوري الاسباني هذا الموسم.

تشكيلة برشلونة اليوم حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثور ميلو خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، فيليبي كوتينيو.