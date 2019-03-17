اونلاين | كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم

يواجه فريق آسي ميلان نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو في ”ديربي الغضب“، بقمة الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم

ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، علمًا أن يوفنتوس يتصدر الكالتشيو برصيد 75 نقطة.

كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم

يدخل الروسينوري اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 14 مباراة، وتلقى أربع هزائم، وتعادل في 9 مواجهات.

كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

Advertisements

يقدم الإنتر موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق سبال، وحقق الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وخاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، احتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وسيسعى زملاء لوتارو مارتينيز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من ميلان.

كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم