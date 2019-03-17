اونلاين | كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم

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يواجه فريق آسي ميلان نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو في ”ديربي الغضب“، بقمة الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.
ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، علمًا أن يوفنتوس يتصدر الكالتشيو برصيد 75 نقطة.
يدخل الروسينوري اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 14 مباراة، وتلقى أربع هزائم، وتعادل في 9 مواجهات.
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يقدم الإنتر موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق سبال، وحقق الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وخاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، احتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وسيسعى زملاء لوتارو مارتينيز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من ميلان.
وأشارت الصحيفة، إلى أن في حالة استمرار سباليتي إذا خسر اليوم، فإن الأمر سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم فقط.
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وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن سباليتي ستتم إقالته في حالة التعرض لخسارة كبيرة في ديربي الغضب.
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