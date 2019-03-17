اونلاين | رابط شغال barcelona شاهد البث الحى لمباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

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موقع الخليج 365 الرياضي ـ يواجه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه تحدياً خاصاً حين يحل النادي الكتالوني مساء اليوم الأحد ضيفاً على ريال بيتيس في ملعب “بينتو فيامارين” برسم الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويكمن تحدي بيكيه في محاولة التسجيل للمباراة الرسمية الثالثة على التوالي، بعدما فعل ذلك في آخر مباراتين ضد رايو فايكانو في الفوز (3ـ1) في الجولة 27 من الليجا، وبعد أربعة أيام عاد ليسجل مرة آخرى في الانتصار على ليون (5ـ1) في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

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ضد بيتيس ستكون المحاولة الرابعة لبيكيه للتسجيل في 3 مباريات توالياً منذ وصوله إلى برشلونة في موسم (2008ـ2009).

وكانت آخر مرة في موسم (2016ـ2017). في 28 سبتمبر ، فاز برشلونة (1ـ2) على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. وفي 2 أكتوبر ، زار الشباك في الدوري في خسارة برشلونة ضد سيلتا فيجو (4ـ3).

وفي موسم (2010ـ2011) ، كرر الأمر، وسجل في الدوري ضد فياريال في الجولة 30، هدف حقق به برشلونة الفوز (0ـ1) . بعد ذلك ، لعب الفريق ضد شاختار وشارك أيضًا في الفوز (5ـ1).