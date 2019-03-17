انت الان تتابع جور ماهيا يرافق الزمالك إلى ربع نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

جورماهيا

تأهل فريق جور ماهيا الكيني إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد "نايروبي ستي استاديوم"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة، من المسابقة، وجاء هدف المواجهة الوحيد عن طريق جاك تويسينجي، وشهدت المواجهة طرد لاعبين من الفريق الكيني، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة، عن الزمالك المتصدر، وجاء نصر حسين داي ثالثًا بثماني نقاط، وبترو أتليتكو في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

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المباراة جاءت مثيرة خلال أحداثها، وفي الدقيقة 37، حصل إرنيست واندو لاعب جور ماهيا على البطاقة الحمراء، ليخوض الفريق الكيني بقية أحداث المباراة بـ10 لاعبين، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تعرض حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جور ماهيا للبطاقة الحمراء إثر احتجاجه على حكم المباراة. ونجح