انت الان تتابع بعد مباراة مجنونة.. برايتون يتأهل لنصف نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
برايتون
في لقاء مثير، تأهل فريق برايتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1983 الذي حل فيه وصيفا لـ"مانشستر يونايتد"، بعد فوزه على نظيره ميلوال 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ذا نيو دين"، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة، ليصبح برايتون هوف ألبيون، رابع المتأهلين إلى المربع الذهبي للمسابقة، بعد واتفورد ومانشستر سيتي وولفرهامبتون.
التعادل السلبي سيطر على مجريات الأمور حتى الدقيقة 70، بعدما سجل أليكس بيرس هدف التقدم لفريق ميلوال، قبل أن يضيف زميله أيدين أوبريان الهدف الثاني بعد مرور تسع دقائق. وفي الدقيقة 88 أحرز يورجن لوكاديا هدف تقليص الفارق لفريق برايتون، وعندما ظن الجميع أن المواجهة انتهت، خطف سولي مارش هدف التعادل للضيوف
التعادل السلبي سيطر على مجريات الأمور حتى الدقيقة 70، بعدما سجل أليكس بيرس هدف التقدم لفريق ميلوال، قبل أن يضيف زميله أيدين أوبريان الهدف الثاني بعد مرور تسع دقائق.
وفي الدقيقة 88 أحرز يورجن لوكاديا هدف تقليص الفارق لفريق برايتون، وعندما ظن الجميع أن المواجهة انتهت، خطف سولي مارش هدف التعادل للضيوف في الثواني الأخيرة، ليذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي لم يشهد أي تغير في النتيجة، لكنه شهد حصول شين فيرجسون لاعب أصحاب الأرض على البطاقة الحمراء.
وفي ركلات الترجيح سدد كل فريق 6 ركلات، نجح لاعبو برايتون في ترجمة 5 منها، فيما أهدر ميلوال ركلتين، ليتأهل برايتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رفقة واتفورد ومانشستر سيتي وولفرهامبتون.
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