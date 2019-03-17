الرياض تحتضن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يستضيف المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا في العاصمة الرياض منافسات المجموعة “الرابعة” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباريات المجموعة التي ستقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري، التي أقرّ الاتحاد السعودي لكرة القدم دخول الجماهير مجانًا لها في سبيل دعمه لنجوم المستقبل.

وتؤهل بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال حجز منتخب اليابان “مستضيف الأولمبياد” أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية .