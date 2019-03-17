لاعبو الزمالك يحتفلون بالتأهل داخل غرفة خلع الملابس (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام لاعبو الفريق الأول بكرة القدم بنادى الزمالك، بالاحتفال داخل غرفة خلع الملابس، عقب التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، والصعود لدور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وسيطرت أجواء الفرحة على أفراد بعثة الزمالك، بعد الصعود لدور الـ 8 واستكمال المشوار الأفريقي. وتأهل الزمالك إلى دور الـ 8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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