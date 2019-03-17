شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: حققنا الهدف المطلوب.. و «راضي عن أداء اللاعبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق للدور ربع النهائي بالبطولة الكونفيدرالية، بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي الجزائري في عقر داره بختام دور المجموعات بالبطولة.

وشدد جروس على صعوبة المباراة أمام المنافس الجزائري، مشيرا إلى أنه «راضي عن أداء اللاعبين الرجولي في المباراة».

وأضاف: «سعيد بالتأهل الأفريقي في أول موسم لي مع الفريق، ورغم ضغط المنافس، إلا أن الفريق حقق الهدف المطلوب وتأهل متصدرا مجموعته» .