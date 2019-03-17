شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يصرف مكافأة فورية للاعبي الزمالك عقب التعادل مع نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية بالدولار للاعبين، بعد التأهل لدور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري سلبيا في ختام دور المجموعات. وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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