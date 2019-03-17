شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسي الزمالك بربع نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ينتظر عشاق ومحبي نادي الزمالك قرعة الدور ربع النهائي للبطولة الكونفيدرالية والتي ستقام الأربعاء المقبل بالقاهرة، لتحديد منافس الفريق في الأدوار القادمة. وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي، بعد تعادله السلبي مع نصر حسين داي على ملعبه ليتأهل كمتصدر لمجموعته. وتنتظر الزمالك مواجهة أحد الفرق أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة، وهي نكانا الزامبي وحسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي على أن يلعب الزمالك مباراة العودة بدور الثمانية على ملعبه، في ظل احتلاله صدارة المجموعة.

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