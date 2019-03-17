نابولي يكتسح أودينيزي برباعية في الدوري الإيطالي

نجح فريق نابولي في تحقيق فوزا كبيرا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 4-2 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.
ودخل نابولي المباراة بالتشكيل التالي ..
أوسبينا , مالكويت , ماكسيموفيتش , كوليبالي , غلام ,كاليخون , الان , زيلينسكي ,يونس , انسيني , ميرتينز ، ميلك.
انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2 ، حيث سجل لنابولي أمين يونس (27) وكاليخون (26) ، بينما سجل ضضيوف كيفين لاسانا (30) وفوفانا (36).
وسجل ميلك الهدف الثالث في الدقيقة 75 ، وميرتينز الرابع في الدقيقة 69 خلال أحداث الشوط الثاني.
بهذه النتيجة يحتل نابولي وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما احتل أودينيزي المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.
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