بالفيديو .. بايرن ميونيخ يستفيق ويمطر شباك ماينز بسداسية في الدوري الألماني

أمطر نادي بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه ماينز بسداسية مقابل لا شيء على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الاحد .
ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين ب الدوري الألماني الدرجة الأولى " البوندسليجا " .
وافتتح التسجيل أصحاب الأرض بهدف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة ، وسجل اللاعب خاميس رودريجيز الهدف الثاني بحلول الدقيقة 33 .
ولم يمر سوى 6 دقائق واتبع اللاعب كينغسيلي كومان بالهدف الثالث للبايرن ، واحرز الكولومبي رودريجيز هدفه الثاني في الدقيقة 51 ، وسجل اللاعب نفسه الهاتريك بحلول الدقيقة 55 من عمر المباراة ، واختتم سلسلة الأهداف للفريق البافاري اللاعب ألفونسو ديفيز في الدقيقة 70 .
نتيجة ترفع بايرن ميونخ للمركز الأول متصدراً جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة ، بينما يتجمد رصيد ماينز للنقطة 30 في المركز الثالث عشر .
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