سريع واد زم يفرض التعادل على مولودية وجدة بالدوري المغربي

فرض سريع واد زم التعادل السلبي على مستضيفه مولودية وجدة ضمن الجولة 22 لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان سريع واد زم الطرف الأخطر طوال المباراة حيث أتيحت له أبرز فرصة للتسجيل بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 85 إثر لمسة يد من سفيان كركاش لكن رشيد أبو الزهر أهدرها عندما وضع الكرة في يد الحارس محمد بوجاد.

وأتيحت فرصة جديدة للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن البديل عبدولاي ديارا وضع الكرة بين يدي الحارس أيضا من مدى قريب.

وارتقى مولودية وجدة للمركز الرابع برصيد 31 نقطة مقابل 24 نقطة لسريع واد زم صاحب المركز 12.

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واعترف عبد العزيز كركاش مدرب مولودية وجدة بأن فريقه لم يقدم اداء جيدا خلال المباراة مقارنة بالضيوف.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "كنا ندرك أن المباراة صعبة بدليل أن المنافس كانت لديه الرغبة في تحقيق الفوز بينما افتقدنا نحن التركيز.

"بصراحة الفريق الذي كان يستحق الفوز هو سريع واد زم وقد تأكدنا بأن أقصى ما نحلم به هو التعادل. أعتقد أننا لو غامرنا أكثر لتعرضنا للهزيمة".