على رأسهم الزمالك والنجم الساحلي.. ستة أندية عربية في دور الثمانية للكونفدرالية

أحرز النجم الساحلي هدفا مبكرا ليفوز 1-صفر على ضيفه ساليتاس من بوركينافاسو في الجولة الختامية لدور المجموعات ليرافق منافسه المحلي الصفاقسي إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وودع الرجاء البيضاوي المغربي ،حامل اللقب، البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى التي تأهل عنها نهضة بركان وحسنية أغادير.

وتصدر الزمالك المصري المجموعة الرابعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني الذي رافقه للدور المقبل.

وبات الهلال السوداني سادس الأندية العربية في دور الثمانية بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه نكانا الزامبي ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ضيفه الذي رافقه للدور التالي.

ورغم فوزه 2-1 على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني إلا أن زيسكو يونايتد ودع المسابقة بعد تجمد رصيده عند سبع نقاط متساويا مع كوتوكو.

*تأهل تونسي

وكان التعادل يكفي النجم الساحلي للحاق بالصفاقسي الذي ضمن تأهله إلى أدوار خروج المغلوب منذ الجولة السابقة.

وأحرز فراس بالعربي هدف النجم والمباراة الوحيد بعد ست دقائق من البداية ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن الصفاقسي المتصدر الذي فاز بالنتيجة ذاتها على مستضيفه إينوجو رينجرز النيجيري.

وقال رفيق المحمدي مساعد مدرب النجم الساحلي "قدمنا أداء جيدا وهيمنا على اللعب وصنعنا العديد من الفرص لكن للأسف افتقدنا للمسة الأخيرة واكتفينا بتسجيل هدف واحد.

"سنسعى لمعالجة مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى في الفترة المقبلة".

وكان إينوجو رينجرز يأمل في الفوز على الصفاقسي وخسارة النجم الساحلي أمام ساليتاس لينتزع بطاقة التأهل الثانية لكنه سقط على أرضه بهدف المدافع نسيم هنيد في الدقيقة 73.

وودع إينوجو رينجرز المسابقة بعد توقف رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث وتذيل ساليتاس المجموعة الثانية بأربع نقاط.

* صعود أغادير ونهضة بركان

انضم حسنية أغادير المغربي لمنافسه المحلي نهضة بركان إلى دور الثمانية بفوزه عليه 1-صفر بصعوبة مستفيدا من الفوز الكبير لمنافسه المحلي الآخر الرجاء البيضاوي 4-1 على مضيفه أوتو دويو من الكونجو ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

وصعد حسنية أغادير للمركز الثاني بثماني نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نهضة بركان المتصدر الذي خسر لأول مرة في دور المجموعات.

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وودع الرجاء المسابقة رغم زيادة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بعد فوزه الأول في المجموعة متقدما بفارق نقطتين عن أوتو دويو متذيل الترتيب.

ومنح الشاب يوسف الفحلي هدف الفوز لحسنية أغادير في الدقيقة 26 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة للمتخصص المهدي أوبيلة.

وفي المباراة الاخرى افتتح أوتو دويو التسجيل مبكرا على ملعبه بعد مرور 16 دقيقة بتسديدة للقائد ديميتري بيسيكي من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك أنس الزنيتي حارس الرجاء.

وأدرك الرجاء، الذي تعادل في أربع مباريات مقابل هزيمة واحدة، التعادل في الدقيقة 41 عبر المهاجم محمود بنحليب إثر تمريرة من زكريا حدراف.

ووضع المدافع الليبي سند الورفلي الرجاء في المقدمة في الدقيقة 44 بضربة رأس قبل أن يجعل أيوب نناح النتيجة 3-1 لحامل اللقب في الدقيقة 64.

وأكمل المهاجم البديل محسن ياجور رباعية الضيوف قبل النهاية بثلاث دقائق.

وانتظر الرجاء هدية من نهضة بركان الذي أهدر لاعبوه لابا كودجو وسلمان ولد الحاج وعبد الصمد المباركي فرصا عديدة لإدراك التعادل في ظل تألق الحارس عبد الرحمان الحواصلي ليصعد حسنية أغادير لأول مرة لدور الثمانية للبطولة.

* الزمالك في الصدارة

وحسم الزمالك تأهله إلى أدوار خروج المغلوب بعد تعادله سلبيا مع مستضيفه نصر حسين داي الجزائري ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مقابل ثماني لحسين داي الذي ودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث.

وتساوى جورماهيا مع الزمالك لكنه احتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزه 1-صفر على بترو أتليتيكو الأنجولي متذيل الترتيب بسبع نقاط وأهدر البديل محمود عبد العزيز فرصة خطيرة للزمالك في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تلقى تمريرة من زميله البديل الاخر محمود عبد المنعم (كهربا) لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

* الهلال يفوز برباعية

واعتلى الهلال صدارة المجموعة الثالثة بعدما اكتسح ضيفه نكانا 4-1 بفضل ثنائية وليد الشعلة في الدقيقتين 16 و61 وهدفي شرف الدين شيبوب بعد خمس دقائق من البداية وإدريس مبومبو القادم من الكونجو الديمقراطية في الدقيقة 77.

واحرز والتر بواليا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 48 ليتأهل الفريقان إلى دور الثمانية لكن الهلال في الصدارة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن نكانا.

ورغم فوز زيسكو 2-1 على كوتوكو إلا أنهما ودعا المسابقة بعد تجمد رصيدهما عند سبع نقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.