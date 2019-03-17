إيفرتون يتفوق على تشيلسي بهدفي ريتشارليسون وسيجوردسون

أحرز ريتشارليسون وجيلفي سيجوردسون هدفين ليفوز إيفرتون 2-صفر على ضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ويوجه ضربة لآمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبحت النتيجة 2-صفر لإيفرتون بعدما تابع سيجوردسون ركلة جزاء نفذها بنفسه وردها الحارس كيبا أريزابالاجا واحتسبت بعد خطأ من ماركوس ألونسو ضد ريتشارليسون.

وتقدم البرازيلي ريتشارليسون بهدف لإيفرتون بعد ارتباك دفاعي في منطقة جزاء تشيلسي قبل مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولم يظهر إيفرتون بشكل جيد في الشوط الأول لكنه تطور كثيرا بعد الاستراحة.

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لكن في النصف الأول لم يكن تشيلسي محظوظا إذ بدأ المباراة بقوة وسدد إيدن هازارد كرة أنقذها الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة قبل أن يسدد كرة قوية في القائم بعد دقيقة واحدة.

وبقي تشيلسي في المركز السادس برصيد 57 نقطة من 30 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد وثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

وأصبح رصيد إيفرتون 40 نقطة وتقدم إلى المركز 11.