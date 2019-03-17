توتنهام يعلن موعد افتتاح ملعبه الجديد

علن توتنهام رسميا، اليوم الأحد، موعد إقامة أولى مبارياته على ملعب "وايت هارت لين" الجديد، بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة، لأسباب متعلقة بالسلامة والأمان.

وقال توتنهام، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نؤكد أن مباراتنا الأولى في البريميرليج، على ملعبنا الجديد، ستكون أمام كريستال بالاس في الثالث من أبريل المقبل".

واضطر السبيرز إلى استقبال ضيوفهم في ويمبلي، منذ هدم الملعب القديم في نهاية موسم (2016-2017)، من أجل بناء الجديد.

وبذلك، يستطيع توتنهام استضافة مانشستر سيتي على ملعبه الجديد، يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.