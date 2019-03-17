علن توتنهام رسميا، اليوم الأحد، موعد إقامة أولى مبارياته على ملعب "وايت هارت لين" الجديد، بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة، لأسباب متعلقة بالسلامة والأمان.
وقال توتنهام، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نؤكد أن مباراتنا الأولى في البريميرليج، على ملعبنا الجديد، ستكون أمام كريستال بالاس في الثالث من أبريل المقبل".
واضطر السبيرز إلى استقبال ضيوفهم في ويمبلي، منذ هدم الملعب القديم في نهاية موسم (2016-2017)، من أجل بناء الجديد.
وبذلك، يستطيع توتنهام استضافة مانشستر سيتي على ملعبه الجديد، يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يعلن موعد افتتاح ملعبه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.