لاتسيو يكتسح بارما برباعية.. وإمبولي يتخطى عقبة فروسينوني

اكتسح فريق لاتسيو ضيفه بارما بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعلى ملعب (الأوليمبيكو)، سجل لأصحاب الأرض كل من آدم ماروشيتش في الدقيقة (22) ولويس ألبرتو هدفين (26) من ركلة جزاء و(38)، واختتم سيناد لوليتش الرباعية في الدقيقة (44).

بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب ماتيا سبروكاتي (77).

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بارما عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، تمكن فريق إمبولي من الفوز على ضيفه فروسينوني بهدفين لواحد.

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وسجل لأصحاب الأرض كل من فرانشيسكو كابوتو (20) وماركو باياتش (38)، بينما أحرز هدف الضيوف اللاعب لوكا فالزانيا (70).

وبهذه النتيجة، رفع إمبولي رصيده من النقاط إلى 25 في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

كما تعادل فريق أتالانتا أمام ضيفه كييفو فيرونا بهدف لمثله، حيث تقدم الضيوف أولا عن طريق ريكاردو ميجيوريني (32) قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق يوسيب إيليتشيتش (55).

وبهذا التعادل، رفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، وكييفو فيرونا إلى 11 نقطة في ذيل الترتيب