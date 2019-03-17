اصل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول هز شباك منافسيه هذا الموسم بعدما افتتح التسجيل لفريقه أمام مضيفه فولهام، بالأسبوع الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة الـ26 للقاء من تسديدة أودع بها ساديو ماني الكرة داخل شباك فولهام بعد تمريرة ثنائية مع البرازيلي روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء.
وارتقى ماني لوصافة هدافي بريميرليج رافعا رصيده إلى 17 هدفًا، متساويا مع زميله محمد صلاح والثنائي هاري كين مهاجم توتنهام وبيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.
وعادل صاحب الـ26 عامًا عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في جميع المسابقات، بعدما أحرز هدفه الـ20 في 38 مباراة لعبها بالموسم الجاري (2018-19).
وأصبح النجم السنغالي ثاني لاعب إفريقي في تاريخ ليفربول يصل لـ+40 هدفًا في بريميرليج، بعد محمد صلاح الذي سجل 49 هدفًا بقميص الريدز في المسابقة العريقة.
وحطم ماني رقم مواطنه دمبا با، الذي سجل 16 هدفًا بقميص نيوكاسل يونايتد موسم (2011-12)، ليصبح أكثر لاعب سنغالي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة لبريميرليج.
ولم يتوقف ماني عن التسجيل، إذ أحرز 11 هدفا خلال آخر 11 مباراة بجميع البطولات، وتسعة أهداف خلال آخر تسع مباريات بالدوري، إذ فشل فقط في التسجيل أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون.
يُذكر أن الأرجنتيني سيرجيو أجوير مهاجم مانشستر سيتي يتصدر هدافي النسخة الجارية من بريميرليج برصيد 18 هدفًا بعد مشاركته في 26 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يشارك صلاح في وصافة هدافي بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.